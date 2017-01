Rückkehr des Thinktanks

Mit dem Amtsantritt von Donald Trump ist die Heritage Foundation nach acht Jahren erzwungener Abwesenheit an die Macht zurückgekehrt. Der 43. Präsident der USA, George W. Bush, hatte eng mit dem konservativen Think Tank zusammengearbeitet, der sogar unter den entsprechenden Partnern der Republikaner ungewöhnlich weit rechts steht. Außenpolitisch vertritt die Heritage Foundation eine besonders aggressive Linie mit der Forderung nach Behandlung Russlands als Hauptfeind der USA und nach hohen Investitionen in die Ausrüstung der Streitkräfte. Für Bush entwickelte das Unternehmen die planerischen Grundzüge der Kriege in Afghanistan und im Irak, samt deren propagandistischer Rechtfertigung.

Allerdings bezeichnet die Heritage Foundation sich als unabhängig von den beiden Kongressparteien. Die Institution veröffentlicht ihre »Analysen«, die stark von Interessen gefärbt und in wesentlichen Behauptungen fragwürdig sind, in allgemein zugänglicher Form. Die Papiere, d...