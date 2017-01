Winterpost

Es war so kalt, dass der Briefkasten nicht zu öffnen war, ohne dass man vorher sowohl das Schloss als auch den Schlüssel mit dem Feuerzeug traktierte. Mein kleiner schwarzgelber Flammenwerfer tat gute Dienste, und so fielen mir die Tagespöste entgegen. Ich hatte lange warten müssen; der Briefzusteller, der Briefzusteller heißt, weil die Berufsbezeichnung Postbote verpönt ist, warum auch immer, verrichtet sein Zustellerwerk immer reichlich später als zu der Zeit, in der er noch Postbote hieß, meistens zwischen 13.30 Uhr und 14.30 Uhr. Frühstücken mit jW-Lektüre ist deshalb unmöglich, zum Frühstück gibt es die Neue Westfälische, die schon morgens um 4.30 Uhr im Postkasten liegt und die kürzlich schrieb: »Wer das 45minütige Wüten des thüringischen Af...