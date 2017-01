Erschütterungen des Weltgeistes

In der Damenkonkurrenz der 105. Australian Open (AO) ging die Weltranglistenvierte Simona Halep am Montag im ersten auf dem Hauptplatz, der Rod Laver Arena, angesetzten Match 3:6, 1:6 gegen Shelby Rogers unter. Ein erstes Anzeichen, dass der Würgegriff des Antitennis (wie es das infernalische Trio Kerber-Halep-Radwanska verkörpert) endlich ein wenig lockerer wird? Davor steht Titelverteidigerin Angelique Kerber. Die Mondbälle, mit denen die Weltranglistenerste am Mittwoch ihr Zweitrundenmatch 6:2, 6:7, 6:2 gegen Carina Witthöft gewann, mögen dafür symptomatisch sein. Kerbers Tennis sieht aus, als hätte sie in ihren Juniorentagen wegen Ressourcenmangels statt eines Tennisschlägers eine Bratpfanne in die (»falsche« linke) Hand gedrückt bekommen. Als Weltranglistenerste ist Kerber kaum etwas anderes als eine tragikomische ästhetische Verirrung des Tennis-Weltgeistes.

Sie traf heute, zirka drei Uhr MEZ, auf die erstmals in der dritten Runde eines Majors st...