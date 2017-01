Sie nennen sich 48er

»Europäer denken immer, dass die Palästinenser in den besetzten Gebieten leben und die Israelis in Israel«, sagt Udi Aloni. Anderthalb Millionen Palästinenser seien israelische Staatsbürger, aber das sei vielen schon zu kompliziert. Ein großer Teil dieser arabischen Israelis lebt in Armenvierteln, wie sie Udi Alonis Spielfilm »Junction 48« zeigt. Der spielt im heruntergekommenen Städtchen Lod, einem Verkehrsknotenpunkt (»Junction«) bei Tel Aviv. Viele nennen sich hier 48er – die, die 1948 geblieben sind.

Lod ist ein Drogenumschlagplatz. »Dort kannst du alles bekommen«, sagt Aloni. In einer Szene seines Films übergibt ein Dealer die Ware durch ein Loch in einer Hauswand. Seine Hand wird vom Messer eines Polizisten zerschnitten, dann stürmen die Cops das Haus. »Die Polizei sieht nur die Hand und nicht, wer die Drogen übergeben hat«, erklärt Aloni. »Wenn sie ihm die Hand aufschlitzen, erkennen sie ihn daran wieder.« In der Szene schlitzen sich allerdings alle...