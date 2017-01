Inflation kontra Nullzins

Die von Kapitalvertretern, bürgerlichen Ökonomen und Notenbankern heiß ersehnte Geldentwertung ist zurück in Deutschland. Die Forderung nach einem raschen Ende der Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) wird lauter. Denn Notenbankchef Mario Draghi hatte die von der EZB erzeugte Geldflut stets damit begründet, dass die Teuerung wieder in Richtung zwei Prozent getrieben werden solle, der selbstgesetzten »Zielmarke«. Auf 1,7 Prozent stieg die Inflationsrate in Deutschland und auf immerhin noch 1,1 Prozent im Euro-Raum. Seit mehr als drei Jahren zogen die Verbraucherpreise nicht mehr so deutlich an. Und nun? Hält die EZB weiter an ihrer Linie fest. Sie belässt den Leitzins der Euro-Zone bei null Prozent, wie eine Sprecherin von EZB-Präsident Mario Draghi am Donnerstag in Frankfurt am Main mitteilte.

Es gibt Widerspruch: »Die Nullzinspolitik bei steigender Inflation ist verhee...