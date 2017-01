Fiasko nicht ausgeschlossen

Am vergangenen Sonntag abend, als sich die Bewerber um die Präsidentschaftskandidatur des französischen Parti Socialiste (PS) zum zweiten Mal zu einer Fernsehdebatte trafen, ging ihr amtierender Staatschef François Hollande lieber ins Theater. Hollande, der selbst nicht mehr antritt, wollte sich lieber bei einer Show des Star-Entertainers Michel Drucker »entspannen«. Das sei bei dem – von den öffentlichen und privaten Fernsehanstalten als Drama in drei Akten inszenierten – Wettrennen der Kandidaten für den Wahlgang in drei Monaten wohl eher nicht möglich gewesen, ließ Hollande hinterher wissen.

Wohl wahr. Wer auch immer bei den von der PS-Basis gewollten Vorwahlen den Sieg davontragen wird, er ist schon jetzt der Verlierer. Alle sogenannten seriösen Umfragen der führenden demoskopischen Institute des Landes gehen davon aus, dass Rechte und extreme Rechte das Präsidentschaftsfinale am 7. Mai unter sich ausmachen werden.

Den PS-Vorwahlen, »Primaire« genannt, ...