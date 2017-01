Warten auf den Frieden

Im kasachischen Astana wollen sich am 23. Januar Vertreter der syrischen Regierung mit Abgesandten der bewaffneten Aufständischen treffen, um über einen Waffenstillstand zu verhandeln. Der syrische Präsident Baschar Al-Assad erklärte in einem Interview mit dem japanischen Sender TBS, die Gespräche sollten sich auf einen Waffenstillstand konzentrieren. Von Regierungsseite gäbe es das Angebot von Versöhnungsabkommen.

Im Vorfeld der Gespräche hat der russische Präsident Wladimir Putin am Mittwoch Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem französischen Präsidenten François Hollande Einzelheiten der russisch-türkisch-iranischen Vereinbarung über einen möglichen Waffenstillstand in Syrien mitgeteilt. Dies erklärte der Kreml am Mittwoch.

Noch immer ist nicht klar, wer alles an dem Treffen in Kasachstan teilnehmen wird. Als Vertreter der neuen US-Administration käme der designierte Nationale Sicherheitsberater General Michael Flynn infrage. Die Türkei äußerte ihre Zust...