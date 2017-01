Bild gegen Focus online

Das Internet setzt den Printmedien heftig zu: Warum am Kiosk eine Zeitung kaufen, fragen sich viele Leser, wenn es den gleichen Inhalt auch kostenlos in der Onlineausgabe gibt? Deshalb machen inzwischen die meisten Gazetten einen Teil ihrer Artikel im Netz nur für Abonnenten lesbar.

Vorreiter dieses Trends war in Deutschland Bild.de aus dem Hause Springer. »Dschungelcamp«, das Exklusivinterview mit Donald Trump oder der Rosenkrieg zwischen den Pseudopromis Lombardi – für beliebte Boulevardthemen muss der Leser heute in der Onlineausgabe Geld bezahlen. Gefühlt handelt es sich um mindestens ein Drittel des Contents, gekennzeichnet als Bild plus. Da ist es natürlich ärgerlich, wenn ein Konkurrent die Geschäftsidee unterläuft, indem er den Inhalt der Exklusivstories auf der eigenen Onlineseite als Nachricht bringt und kostenlos zugänglich macht.

Focus online betreibt diese Masche nach Ansicht von Bild besonders dreist. Um dem einen Riegel vorzuschieben, hat das...