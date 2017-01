Alexander Dugin und das Reich des Antichristen

Der Transhumanismus ist eine Ideologie, die in ihrer extremsten Spielart nicht eine bestimmte Gesellschaftsform, sondern das Menschsein als solches in Frage stellt. So unglaublich es vielen immer noch erscheint: Die Vorstellung, als postbiologisches Wesen höchstselbst noch unsterblich werden zu können, erfreut sich zumindest bei den im Silicon Valley tätigen Vertretern der High-Tech-Branche einer nicht nachlassenden Beliebtheit.

Insofern muss es nicht verwundern, dass nicht nur Humanisten oder Linke begonnen haben, sich kritisch mit dem Transhumanismus auseinander zu setzen, sondern auch Konservative oder Rechte. Was allerdings überrascht, ist die oberflächliche Art und irrationale Weise, wie sie dies zuweilen tun. Nehmen wir zum Beispiel Alexander Dugin. Der 1962 geborene russische Politikwissenschaftler und Ultrareaktionär wurde mit Schriften wie »Die vierte politische Theorie« und »Konflikte der Zukunft. Die Rückkehr der Geopolitik« zum Stichwortgeber d...