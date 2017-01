Tories auf Konfrontationskurs

»Gar kein Deal ist besser als ein schlechter Deal.« Geht es nach der konservativen britischen Presse, ist dies der Schlüsselsatz aus der Rede der britischen Premierministerin Theresa May, die am Dienstag in London vor ausgewähltem Publikum ihre Umsetzungspläne für den »Brexit« präsentiert hat. Vor allem die Brexit-Befürworter im konservativen Lager zeigten sich sehr zufrieden: »Das ist der Stahl der neuen eisernen Lady«, titelte die rechte Tageszeitung Daily Mail am Mittwoch.

Tatsächlich scheint Tory-Chefin May die Kernforderungen des rechten Flügels ihrer Partei erfüllen zu wollen. Sie versprach den Austritt Großbritanniens aus dem gemeinsamen Binnenmarkt ebenso wie den Austritt aus der europäischen Zollunion. Während die Sicherheitskooperation mit der EU beibehalten werden soll, möchte May den Zuzug von EU-Bürgern nach Großbritannien begrenzen. Dieses Ziel verfolgt May seit vielen Jahren.

Kritisch zu den Plänen der Premierministerin äußerte sich der Vorsi...