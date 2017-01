Argentiniens Normalisierung

Einen wunderschönen guten Morgen! Die AFA, der argentinische Balltretverband (Verbände sollen gut sein gegen offene Wunden, oder waren’s Mullbinden?), ist seit der Brasilien-WM und dem Ableben von Don Julio Grondona, der die AFA seit der Militärdiktatur als Einmannarmee beherrschte, komplett führungslos. Weit und breit kein Diktator oder auch nur ein Havelange in Sicht. Schon gar kein blattgüldener. Havelange war Schwimmer wie Tarzan, Blatter soll mal seine fünfzehn Minuten als Eishockeyfrohnatur gehabt haben. Das sind Menschen, denen man seinen Lieblingslederball niemals anvertrauen würde. Bei Platini vertrete ich eine ganz und gar andere Meinung.

Jedenfalls hat die sogenannte Normalisierungsagentur in der AFA gerade verlautbaren lassen, dass in Argentinien jetzt so was wie ein Lizenzierungsverfahren eingeleitet werden soll. Wie bitte? Argentinien ist Amigowirtschaft plus Bayern München. Die Bazis haben bei uns hier im argentinischen Norden u...