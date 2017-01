Schöne, Schönemann

»Reiner Schöne hatte alles hier in der DDR. (…) Jetzt wälzt er sich mit einer Gruppe langhaariger Hippies nackt auf der Bühne in einem Stück, das die freie Liebe und den Antipatriotismus verkündet. (…) Das ist wohl das letzte Mal, dass man von diesem jungen Künstler gehört hat.« So stand es im November 1968 in Junge Welt, der letzte Satz war eine Fehleinschätzung. Schöne, der das Zitat in sein Erinnerungsbuch »Werd ich noch jung sein, wenn ich älter bin« aufgenommen hat, machte Karriere im Westen.

Schon in der DDR hatte sich abgezeichnet, dass der hochaufgeschossene Beau aus Weimar ein vielseitig einsetzbarer Künstler war. Aus einem Bühnenengagement in Zittau und Görlitz holte ihn Regisseur Hubert Hoelzke zum Fernsehfunk nach Berlin, wo sich Schöne als Schauspieler und Sänger etablieren konnte. Er filmte, sang im Hootenanny-Klub und war Musicalstar im M...