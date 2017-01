Hoffnung auf Gerechtigkeit

Das Landgericht von Ceuta hat den »Fall Tarajal« wiedereröffnet. Vor rund drei Jahren, am 6. Februar 2014, hatten bis zu 400 Migranten versucht, die spanische Küste zu erreichen, indem sie von Marokko zum Strand Tarajal schwammen, der zur spanischen Exklave Ceuta gehört. Als die paramilitärische Polizeieinheit Guardia Civil auf die Menschen im Wasser aufmerksam wurde, feuerte sie Gummigeschosse und Tränengas. Mindestens 15 Menschen kamen durch diesen Einsatz ums Leben. Zehn Leichen wurden in Marokko gefunden, weitere fünf in Spanien. Außerdem wurden 23 Menschen, die es geschafft hatten, spanischen Boden zu erreichen, ohne jegliche rechtliche Prüfung abgeschoben.

Die sechzehn Beamten der Guardia Civil, die sich unter anderem wegen Mord und fahrlässiger Körperverletzung zu verantworten hatten, kamen ungeschoren davon. Der Fall wurde im Oktober 2015 vom zuständigen Gericht ad acta gelegt. Weil die Spanische Kommission für Flüchtlingshilfe und die katalanische...