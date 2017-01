Kirche vertuscht Kindesmissbrauch

Der Vatikan wird von einem bekannten Enthüllungsjournalisten beschuldigt, in den letzten drei Jahren, das heißt seit Beginn der Amtszeit von Papst Franziskus, weltweit insgesamt 1.200 Fälle von Kindesmissbrauch vertuscht zu haben. Verwickelt seien darin auch hohe Geistliche aus dem Umfeld des Papstes. Das berichtet Emiliano Fittipaldi in seinem neuen Buch »Lussuria« (Wollust), das am Donnerstag im Verlag Feltrinelli erscheint und vorab vom Mailänder Wochenmagazin Espresso vorgestellt wurde. Feltrinelli bewirbt das Buch als eine »neue, explosive Reportage über die Heuchelei und die Sünden in der katholischen Kirche«, die die »erschütternde Realität der Sexskandale um Priester, Bischöfe und Kardinäle auf der ganzen Welt« enthülle.

Zwischen 2013 und 2015, heißt es in Fittipaldis Werk, seien der von dem deutschen Kurienkardinal Gerhard Müller geleiteten Glaubenskongregation – einer Zentralbehörde der römisch-katholischen Kirche – aus verschiedenen Weltdiöz...