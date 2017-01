Wo ist Court 19?

»Ich habe mich gefühlt wie auf dem Bahnhof«, sagte Julia Görges nach ihrem Auftaktsieg bei den Australian Open in Melbourne. Mit einem 3:6, 6:3, 6:4 gegen Katerina Siniakova (Tschechien) war die Tochter von Versicherungskaufleuten aus Schleswig-Holstein auf Court 19 bei 30 Grad im Schatten in die zweite Runde eingezogen. Der Platz grenzt an eine vielbefahrene Straßenbahnstrecke. Görges haderte auch mit dem Personal. »Als wir zum Match auf den Platz gebracht werden sollten, wusste der Security-Mann nicht, wo Court 19 überhaupt ist«, erklärte die dreimalige Melbourne-Achtelfinalistin, die die Australian Open zuvor als ihr Lieblingsturnier bezeichnet hatte.

Wie schlecht die Plätze an den Rändern des Sportkomplexes Melbourne Park in die Infrastruktur eingebunden sind, zeigte sich beim Zusammenbruch eines Zuschauers während der Partie zwischen Görges und Siniakova. Das Spiel wurde daraufhin unterbrochen, aber medizinische Hilfe kam lange nicht. »Wäre es ein Her...