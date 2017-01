Happy Birthday!

Heute hat die Kunst Geburtstag. Zumindest, wenn es nach dem französischen Fluxus-Künstler Robert Filliou geht. Er hatte für den 17. Januar 1963 den einmillionsten »Art’s Birthday« festgelegt. DKultur gratuliert mit einer Veranstaltung im Berliner Berghain, deren Aufzeichnung am 20. und 27. Januar gesendet wird. Im ersten Teil am kommenden Freitag untersucht der amerikanische Klangkünstler Pierce Warnecke mit »Art’s Birthday 1: Functional Mating Calls« (DKultur 2017; Ursendung Fr., 0 Uhr, DKultur) die »Paarungsrufe von Menschen, Tieren und Maschinen«.

Eine Untersuchungsexpedition vom Sirius schicken Ulrich Bassenge und Philip Stegers in ihrem dokumentarischen Sci-Fi-Hörspiel »Sirius FM – Expedition an den Bandtellerrand« (WDR/DLF/SWR 2017; Ursendung Mi., 19 Uhr, WDR 3 und Wdh. Do., 22 Uhr, SWR 2) in die versteckten Räume des »Studios für elektronische Musik« des WDR in Köln. Ein Wechselspiel von Fakt und Fiktion, das den 1953 gegründeten Spielplatz der fr...