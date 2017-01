In loser Folge geht es in dieser Kolumne um Geldbeschaffungsmaßnahmen. Immer, wenn sich in meiner »Mailbox« genügend Material für eine Fortsetzung angesammelt hat. Die kleine Chronik (alle Schreibweisen wie in den Originalen) erlaubt einen Einblick in die Entwicklung der angewandten Computerintelligenz, wobei sich manchmal alte Geldbeschaffungsmaßnahmen mit neuester Technologie verbinden – so wie hier: »Wollen Sie Ihre Niere für Geld verkaufen? Unser Krankenhaus ist spezialisiert auf Nierenchirurgie / Transplantation und andere Organ-Behandlung, werden dringend in der Notwendigkeit für O + ve, A + ve und B + ve Nierenspender mit oder ohne Pass und wir bieten Ihnen eine schöne Menge von maximalem Betrag $ 950.000 US Dollar. Jeder Interessierte sollte freundlich Kontaktieren Sie uns per E-Mail: ubth11@gmail.com«.

Von einer Mail wie der folgenden war in der Chronik schon die Rede, die darin angegebene Bank allerdings hat gewechselt (gottlob hatte ich bei kein...