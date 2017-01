Attacke gegen Bitcoin

Auf und nieder, immer wieder – das alte Trinklied scheint der Soundtrack für das Kursverhalten des Bitcoin zu sein. Um den Jahreswechsel herum kletterte der Wechselkurs erst auf über 1.100 US-Dollar/Bitcoin, um dann vergangene Woche innerhalb weniger Tage um fast ein Drittel des Werts abzustürzen. Im Moment pendelt er um die 800 Dollar. Die extreme Volatilität begleitet die im Januar 2009 eingeführte virtuelle Währung seit 2013 und treibt Valuta-Spekulanten in den Wahnsinn.

Schuld am aktuellen Absturz soll die chinesische Zentralbank sein. Die hatte am 11. Januar angekündigt, alle von China aus betriebenen Bitcoin-Handelsplattformen genauer unter die Lupe nehmen zu wollen. In Beijing und Shanghai durchsuchten Beamte offenbar bereits mehrere Büros. Die Behörden wollen angeblich überprüfen, ob die Plattformen die Auflagen für den Devisentausch einhalten und genügend gegen Geldwäsche unternehmen. Das habe die Zocker in Angst und Schrecken versetzt. »Denn rund...