»Keine neuen Provokationen«

Offenbar ist die Linkspartei die einzige parlamentarische Kraft, die sich daran stört, dass in den vergangenen Tagen Hunderte Panzer und andere Fahrzeuge der US-Armee auf deutschen Straßen und Schienen gen Osten rollten. In allen fünf Bundesländern, durch die laut Medienberichten das Gerät und die Fahrzeuge der 3. Kampfbrigade der 4. US-Infanteriedivision »Iron Brigade« im Rahmen der Operation »Atlantic Resolve« (Atlantische Entschlossenheit) an die polnisch-russische Grenze transportiert wurden, protestierten Politiker und Landesverbände der Partei scharf gegen das Säbelrasseln von USA und NATO.

Vom 4. bis 8. Januar wurden mehr als 2.500 Stücke Frachtgut der Brigade in Bremerhaven entladen und hauptsächlich mit Güterzügen nach Polen befördert (jW berichtete). Zur Ausrüstung der 3. Kampfbrigade gehören 446 Kettenfahrzeuge, 907 Radfahrzeuge sowie 650 Anhänger und Auflieger. Darunter befinden sich unter anderem 87 Kampfpanzer, 144 Bradley-Schützenpanzer, 18 ...