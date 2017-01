Maßnahmen gegen Autoimporteure

Trump macht ernst. »35 Prozent Steuern zahlen« müsse in Zukunft, wer im Ausland gebaute Autos in den Vereinigten Staaten verkaufen wolle, kündigte der ­designierte US-Präsident am Montag im Bild-Interview an. »Ich würde BMW sagen«, präzisierte er: »Wenn sie eine Fabrik in Mexiko bauen und Autos in die USA verkaufen wollen ohne eine 35-Prozent-Steuer, dann können sie das vergessen«. »Was ich damit sage, ist, dass sie ihre Fabrik in den USA bauen müssen«, fuhr Trump fort. Das saß.

Für die deutsche Automobilindustrie sind die Vereinigten Staaten einer der drei wichtigsten Märkte überhaupt – neben der Bundesrepublik und der Volksrepublik China. Gemeinsam machen die drei Länder, wie Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler Ende November festhielt, »zwischen 15 und 30 Prozent der Gewinnbeiträge aus«. Nach Angaben des Verbandes der Automobilindu...