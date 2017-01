Der Druck des Gewinnen-Müssens

»Das Spiel und das Resultat sind sehr enttäuschend für uns«, beschied Pierre-Emerick Aubameyang am Samstag nach der Auftaktpartie beim Afrika-Cup kurz und knapp, dann verabschiedete er sich mit finsterer Miene in den Kabinentrakt des Stadions der chinesisch-gabunischen Freundschaft in Libreville, der Haupstadt Gabuns. Lange war für die Gastgeber gegen Außenseiter Guinea-Bissau alles perfekt gelaufen. Der Torjäger von Borussia Dortmund hatte Gabun in der 52. Minute in Führung gebracht und sich danach mit ausgebreiteten Armen von 38.000 Zuschauern feiern lassen. Später verpasste er es, mit einem Volley für das 2:0 und damit die Entscheidung zu sorgen. Statt dessen glich Juary Soares, Innenverteidiger vom portugiesischen Zweitligisten CD Mafra, in der Nachspielzeit aus.

»Wir hätten den Freistoß, der zum Ausgleich führte, nicht zulassen dürfen. Das war schlecht verteidigt«, kritisierte Aubameyang, der sich bei der Defensivarbeit meist vornehm zurückgehalten ha...