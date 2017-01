Man kommt ja nicht zu Wort

Manche finden ja nie ein Ende. Die kommen vom einen zum anderen, und man weiß nicht, wie die das machen, dass sie immer einen Anschluss finden, der zum nächsten Thema führt, das gar nicht dazugehört, und dabei tun sie immer so, als ob sie die einzigen seien, die überhaupt was wissen. Man will sie schließlich nicht ständig unterbrechen, man ist ja höflich. Aber die merken es gar nicht, wenn man auch mal was sagen will, weil sie einfach kein Ende finden.

Am schlimmsten sind die am Telefon. Da denke ich immer, die reden und reden und das alles auf meine Kosten. Deshalb schaff ich mir auch keinen Anrufbeantworter an. Ich müsste die alle zurückrufen. Ohne Anrufbeantworter ist man wenigstens ab und zu mal einfach nicht da.

Wenn wir nach dem Französischkurs Kaffee trinken gehen, ist immer diese eine dabei, die die ganze Zeit erzählt und erzählt, und wenn ich dann endlich mal was sagen wil...