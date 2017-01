Linke vor dem Fall

Es genügt nicht, laut zu weinen, dass man auf den parteilosen Staatssekretär Andrej Holm verzichten müsse, um sich dann in die Senatssessel zu fläzen, als sei nichts geschehen. Wir sind Zuschauer der Generalprobe für eine »rot-rot-grüne« Koalition in Deutschland, die nichts mit der Frage zu tun hat, ob ein Achtzehnjähriger ein paar Monate mit der Stasi zu tun hatte. Sigmar Gabriel, ohne dessen Zustimmung – oder Auftrag – Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller nicht so gehandelt hätte, wie er es tat, will offensichtlich für die Vizekanzlerschaft kandidieren und allenfalls als Kanzler mit einer völlig wehr- und ehrlosen Linkspartei regieren.

Am Dienstag soll die Bausenatorin Katrin Lompscher von der Linkspartei dem Regierenden Andrej Holms Kopf vor die Füße legen und damit über die Zukunft der Linken in Deutschland bestimmen. Ihr Vizebürgermeister und Kultursenator Kla...