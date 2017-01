Ein Leben nach dem Todestrakt

Im Jahr 2012 saßen im US-Bundesstaat Florida rund 400 Gefangene in den Todeszellen. Im Vergleich zu allen anderen US-Bundesstaaten lag Florida damit an zweiter Stelle gleich nach Kalifornien, wo über 700 Männer und Frauen in den Todestrakten ihre Hinrichtung durch die Henker des Staates erwarteten. Die Gesamtzahl aller Häftlinge in Floridas Strafanstalten belief sich nach Angaben der statistischen Abteilung des Justizministeriums im selben Jahr auf mehr als 100.000 Männer, Frauen und Jugendliche, die drittgrößte Zahl von Insassen in allen Gefängnissen der USA.

Vor wenigen Tagen entschied der Oberste Gerichtshof der USA, dass die derzeitige Praxis der Verhängung der Todesstrafe verfassungswidrig sei. Deshalb ordneten die Staatsgerichte Floridas nun Anhörungen über die Neuverhandlung des Strafmaßes in den Verfahren von etwa einhundert Todeskandidaten an. Deren...