Brüderliche Hilfe rollt an

Mit großem Zeremoniell sind am Samstag in der westpolnischen Garnisonsstadt Zagan die ersten Soldaten der demnächst im Lande stationierten US-Panzerbrigade empfangen worden. Mehrere hundert Jugendliche von örtlichen Schulklassen waren aufgeboten, um die Truppen mit Winkelementen zu begrüßen; Laienschauspieler inszenierten Sketche zur polnisch-amerikanischen Waffenbrüderschaft, Ministerpräsidentin Beata Szydlo holte ihr Schulenglisch hervor und sprach »Welcome in Poland«. Ihr Verteidigungsminister Antoni Macierewicz beließ es beim Polnischen und erklärte die US-Truppen zu »jahrzehntelang erwarteten« Gästen. Die »beste und hervorragendste Armee der Welt« werde nun in Polen »die östliche ­NATO-Flanke verteidigen«, so wie Polen die USA in Afghanistan und dem Irak unterstütze.

Die für die nächsten neun Monate in Zagan stationierten Truppen gehören zu einer Brigade mit fast 4.000 Soldaten und etwa 450 Panzern und anderen schweren Fahrzeugen. Sie waren im Laufe d...