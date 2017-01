Die Programmierung des Menschen

Das Thema »Digitalisierung« ist in aller Munde. Die regressiven und antisozialen Konsequenzen sind unter kapitalistischen Bedingungen gravierend. Werner Seppmann geht in einer neuen Untersuchung noch weiter. Er stellt die Frage: Handelt es sich beim Computer um eine Herrschaftsmaschine oder einen Emanzipationsautomat? Er problematisiert die marxistische These von Rosa Luxemburg, dass die fortschreitende Vergesellschaftung des Produktionsprozesses, die positiven Ansätze der künftigen Ordnung schafft. In Rechnung zu stellen sei, dass die dem Computer implantierte technologische Rationalität, die mit der ökonomischen Verwertungsrationalität im Kapitalismus korrespondiert, ein Gegensatzprinzip zu elementaren menschlichen Lebensinteressen und den Erfordernissen solidarischer Vergesellschaftung darstellt.

Seppmann analysiert akribisch das Verhältnis von Gesellschaft und Computer. Die Entwicklung der Te...