Mehr Militär

Am 14. Januar 1887 war der Reichstag zu einer mit großer Spannung erwarteten Sitzung einberufen worden. Auf der Tagesordnung stand die Abstimmung über einen Gesetzentwurf, der die »Friedenspräsenzstärke« der Armee für die kommenden sieben Jahre (Septennat) festlegen sollte. Es war beabsichtigt, die Mannschaftsstärke um 41.000 Soldaten zu erhöhen. Dies bedeutete, jährliche Mehrausgaben in Höhe von 21 Millionen Mark bis zum Jahre 1894 und einmalig anfallende Aufwendungen in Höhe von 24 Millionen Mark pauschal zu bewilligen.

Bereits 1874 und 1880 hatte der Reichstag entsprechende Septennate verabschiedet. Doch dieses Mal war für eine derartige Gesetzesvorlage offenbar keine Mehrheit im Parlament zu gewinnen. Mit einer Zustimmung hätte sich das Parlament erneut selbst entmachtet und seine wichtigste Kompetenz, die der jährlichen Etatbewilligung für das Heer, das immerhin fast 75 Prozent des Reichsetats für sich beanspruchte, weitgehend aus der Hand gegeben. En...