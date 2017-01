Keine Kompromisse

Von einem »historischen Moment« hatte UN-Generalsekretär António Guterres im Vorfeld der Zypern-Verhandlungen gesprochen, die vergangene Woche in Genf stattfanden. Ein konkretes Ergebnis erbrachte der – nach Ansicht von Beobachtern bisher vielversprechendste – Versuch einer Wiedervereinigung der Mittelmeerinsel zwar nicht. Der UN-Generalsekretär zeigte sich am Donnerstag jedoch zuversichtlich, dass noch ein Durchbruch erzielt werde. »Wir wollen keinen Schnellschuss, sondern eine solide Lösung«, so Guterres. Die am Donnerstag abgebrochenen Verhandlungen sollen Mitte nächster Woche zunächst auf Expertenebene fortgesetzt werden.

Seit mehr als 40 Jahren besteht Zypern aus einem griechischen und einem türkischen Teil. Die Spaltung erfolgte 1974 durch einen Putsch der damaligen Athener Militärjunta gegen den antiimperialistisch orientierten zypriotischen Präsidenten Makarios. Türkische Truppen besetzten daraufhin den Nordteil der Insel. Seither finden immer wied...