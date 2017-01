Auf die eigenen Kräfte setzen

Seit einigen Tagen warnen die Medien der Volksrepubliken Donezk und Lugansk wieder verstärkt vor einem Wiederaufflammen des unmittelbaren Krieges. Immer wieder ist die Rede davon, dass die ukrainische Seite schwere Waffen aus dem Hinterland heranführe, täglich werden Einschläge von Artillerie- und Panzergranaten in den Wohnsiedlungen in Frontnähe gemeldet. Parallel dazu berichten Medien auf der ukrainischen Seite von Artillerieangriffen der »Separatisten« auf Stellungen der Kiewer Truppen. Diese bewegen sich offenbar in kleinen Schritten auf den im Februar 2015 verlorengegangenen Verkehrsknotenpunkt Debalzewo zu. Die Beobachtungsmission der OSZE zählt scheinbar neutral Explosionen und verbirgt dahinter einen politischen Unterschied: Die Volksmilizen schießen, wenn sie schießen, auf ukrainisches Militär, also den unmittelbaren Gegner. Die ukrainischen Truppen beschießen auch systematisch zivile Siedlungen.

Ob dies die Vorbereitung zu einer ukrainischen Groß...