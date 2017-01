»Lohngleichheitsgesetz« nimmt erste Hürde

Kaum ist es von der Runde der Bundesminister beschlossen, hebt erneut das Gejammer der CDU-Unternehmerfraktion über das »Bürokratiemonster« an. Am Mittwoch segnete das Kabinett das seit langem von Familienministerin Manuela Schwesig (SPD) geforderte Gesetz für »mehr Lohngerechtigkeit zwischen Frauen und Männern« ab – in einer bereits stark verwässerten Form, auf die sich die Koalition von CDU, CSU und SPD im Oktober (siehe jW vom 31.10.) endlich geeinigt hatte.

Hatte die Ministerin ursprünglich gefordert, dass alle abhängig Beschäftigten – also Männer und Frauen – ein Recht auf Auskunft über die Entlohnung von Kolleginnen und Kollegen mit gleichen oder ähnliche...