Neuland des Tages: San Escobar

Polens Regierende sind für ihre Kreativität bekannt. Ganz besonders schöpferisch ist Außenminister Witold Waszczykowski. Im vergangenen Jahr verkündete er, Russland sei für Europa eine größere Bedrohung als die Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat«. Und nun hat er per Betriebsunfall gleich einen ganzen Staat gegründet.

Polen bemüht sich gerade darum, als nichtständiges Mitglied in den UN-Sicherheitsrat gewählt zu werden. Dafür jettet Waszczykowski um die Welt. In New York berichtete er Reportern stolz von seinen Gesprächen in San Escobar.

Das hat er nun davon. Obwohl es auf der Welt offiziell 192 Staaten gibt – San...