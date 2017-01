Wer hilft, wird bestraft

In Griechenland haben sich zwei Basken wegen »Menschenschmuggels« zu verantworten. Die beiden Aktivisten aus Navarra, Mikel Zuloaga und Begoña Huarte, waren am 27. Dezember in der griechischen Stadt Igoumenitsa verhaftet worden, als sie versuchten, acht Geflüchtete von Griechenland nach Italien zu bringen. Nach drei Tagen in Haft wurden die Aktivisten auf Kaution freigelassen.

Zuloaga und Huarte gehören der Plattform »Ongi Etorri Errefuxiatuak-Bizkaia« an, die im Baskenland Flüchtlinge aufnehmen will. Für die acht Personen, die Ende Dezember hätten ankommen sollen, soll die Plattform bereits Unterkunft und Arbeit organisiert haben. Die Aktion hätte zudem im geheimen laufen und erst nach erfolgreicher Durchführung publik gemacht werden sollen. Mit dem Ziel, die Regierung in Madrid bloßzustellen.

Denn Spanien müsste im Rahmen des EU-Umsiedelungsprogramms innerhalb von zwei Jahren rund 17.300 Menschen aufnehmen. Davon sind laut eines Berichts der Nichtregierun...