Nach den Missernten

Der Karlsruher Forstbeamte Karl Freiherr von Drais war der Erfinder der Tastenschreibmaschine, des Energiesparofens und eines Apparats, der auf einer Papierrolle sämtliche Töne aufzeichnete, die mit den Tasten eines Klaviers erzeugt wurden. Er konstruierte außerdem eine Schießmaschine, eine Fleischhackmaschine und ein von Muskelkraft angetriebenes Schienenfahrzeug, die Draisine. Außerdem er erhob den Anspruch, die Menschheit mit einer Art Morsealphabet, dem Periskop und dem dualen Rechensystem beglückt zu haben – ohne allerdings zu bemerken, dass es diese Errungenschaften schon längst gab.

Doch eine seiner technischen Ideen war bahnbrechend: Er erfand die Laufmaschine – die Urform des Fahrrads. Dieses Gefährt funktionierte von Anfang an derart gut, dass er am 12. Juni 1817 – dem Tag der Jungfernfahrt – die 14 Kilometer lange Strecke von seinem Mannheimer Wohnhaus bis zum Schwetzinger Relaishaus und zurück in weniger als einer Stunde schaffte.

