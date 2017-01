Chronische Misere

Der Vorzug an Kapitalisten gegenüber Politikern ist, dass sie deutliche Worte wählen. Ein risikobehaftetes Paar haben die befragten Manager und Ökonomen im »Global Risk Report 2017« am häufigsten genannt: Vor Arbeitslosigkeit und sozialer Instabilität haben die Kapitalisten am meisten Angst.

Durch die Finanzkrise 2008 gebe es in westlichen Gesellschaften einen »Mangel an Solidarität zwischen denen an der Einkommens- und Vermögensspitze und denen weiter unten«. Nach dem Aufwachen aus der Finanzkrise habe die Geldpolitik die dominierende Rolle über Fiskalpolitik übernommen. Der Europäischen Union wurde durch die Politik der Europäischen Zentralbank ein zeitlicher Aufschub gewährt: Die Preise für Häuser und andere Vermögenswerte bleiben erhalten, aber ihr müsst Kredite für die »Realwirtschaft« bereitstellen. Baut ein, zwei Kindergärten, Schulen, Autobahnen, lautet verklaus...