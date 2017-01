Schorn, Gwisdek, Hanisch, Leupold

Obwohl die beiden langjährigen Publikumslieblinge gleichzeitig an der Staatlichen Schauspielschule Berlin studierten, sind sie beruflich – soweit bekannt – nie zusammengetroffen. Uta Schorn spielte Theater in Berlin, Radebeul und Halle. Richtig bekannt wurde sie im DDR-Fernsehen. Den »Wunschbriefkasten« moderierte sie mehr als 15 Jahre lang. Die Serienheldin (»Bereitschaft Dr. Federau«, 1988), die auch im literarischen Kabarett Erfolg hatte, debütierte in reifen Jahren im Musical (»Cabaret«, 2006). Am Freitag wird sie 70.

Wenn am Tag darauf ihr Studienkollege Michael Gwisdek die 75 erreicht, ist er allmählich im Alter der Rollen, die er seit Jahren spielt: etwas trottelige ältere Herren, die es gelegentlich auch mal aufs Totenbett verschlägt. Begonnen hat der legendäre Bühnenschauspieler als Cowboy in Indianerfilmen und aufmüpfiger Hafenarbei...