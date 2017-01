Dicke Luft in Polen

Das winterliche Hochdruckwetter hat gemeinsam mit den niedrigen Temperaturen zu einer dramatischen Verschlechterung der Luftqualität in Polen geführt. Praktisch in allen Großstädten des Landes wurde zu Wochenbeginn Smogalarm ausgerufen. Selbst an der Ostseeküste, wo es noch vor wenigen Tagen heftig gestürmt hatte, wurden nun deutliche Überschreitungen der Grenzwerte für Feinstaub und andere Schadstoffe registriert. Ein Schwerpunkt der Smogbelastung liegt im Süden Polens, vor allem im oberschlesischen Industrie­revier und im Ballungsraum Krakow. In Polens Smoghochburg Rybnik wurden die Grenzwerte um das 30fache überschritten. In einer Reihe von Industriestädten rund um Katowice bleiben bis auf weiteres die Schulen geschlossen. Die Stadtverwaltungen riefen die Bevölkerung auf, nach Möglichkeit ihre Wohnungen nicht zu verlassen.

In einem Dutzend polnischer Städte, darunter Krakow, Lodz und Warschau, verfügten die Stadtverwaltungen, dass der öffentliche Nahver...