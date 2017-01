Klar, in Wien gibt es Rapid und Austria, die beiden großen Fußballclubs. Aber auch in deren Schatten ist es lauschig. Der First Vienna FC 1894 und der Wiener Sportklub (WSK) sind trotz sportlicher Drittklassigkeit, eine echte Alternative zu den Mainstreamvereinen der Donaumetropole – vor allem für Fußball-Aficionados, die sich eher dem linken Rand zuordnen.

Bei den Vienna-Heimspielen auf der Hohen Warte in Döbling und am WSK-Platz in Dornbach findet man auf der Tribüne Punks, Alternative oder Antifamitglieder. Rassistische und sexistische Schmähgesänge sowie die Diffamierung des Gegners sind beim Support der eigenen Mannschaft strengstens verboten. Das Herz der Unterstützung des WSK bildet die sogenannte Friedhofstribüne. Die Vienna-Fans singen zum Beispiel: »Wir trinken und wir stinken / Wir sind die bösen Linken«. Beide Fanlager begehen aber das Duell ihrer Klubs als explizit peacig als »Derby of Love«.

Die Anhängerschaft beider Vereine zeichnet zudem ein...