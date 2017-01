Wahnsinn und Methode

»Lenin, wach auf, sie sind alle verrückt geworden.« Der junge Pawel erzählt von diesem Graffiti in einem alten Film aus den 1950ern. Passt immer noch, findet er. Besser lässt sich die Ausgangslage in »Wo es wehtut« nicht zusammenfassen. Denn in ihrem neuesten Roman schildert die Krimiautorin Doris Gercke eine Welt, die gründlich aus den Fugen geraten ist. Ihre beiden Protagonisten Milena Proháska und Jean Beringer schickt sie diesmal in die ukrainische Hauptstadt, in ein Chaos aus Doppelmoral, Korruption und Mordanschlägen. Mit »Wo es wehtut« knüpft die Hamburgerin an die Romane »Milenas Verlangen« und »Beringers Auftrag« an, welche sie 2002 und 2003 unter dem Pseudonym Marie-Jo Morell im Ullstein-Verlag veröffentlichte. Der Haymon-Verlag in Wien hat sie wiederaufgelegt, parallel zum Erscheinen ihres neuen, bemerkenswerten Thrillers.

In diesem sind die früheren Kanzleikollegen Proháska und Beringer nun im Auftrag des BND in Kiew unterwegs. Dort will der Ge...