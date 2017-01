Junge Leute im Visier

Einmal mehr soll in der Schweiz auf dem Rücken der Schwächsten gespart werden. Geht es nach Vertretern der bürgerlichen Parteien, sollen Menschen, die aufgrund körperlicher oder psychischer Einschränkungen eine sogenannte Invalidenrente beziehen, künftig weniger Geld erhalten. Zusätzlich sollen Jugendliche bis zum Alter von 30 Jahren gänzlich davon ausgeschlossen werden und künftig nur noch befristete Leistungen in Form von Tagessätze erhalten. Dies berichtete der in Zürich erscheinende Tagesanzeiger am Montag.

Anlass für die geplante Kürzungsrunde bietet eine neue Reform der sogenannten Invalidenversicherung (IV), die die Bundesregierung in Kürze dem Parlament übergeben dürfte. Die Freisinnig-Demokratische Partei (FDP) sowie Vertreter der Christdemokraten fordern dabei etwa die Senkung von Anteilen, die für die Erziehung von Kindern bezahlt werden. Aktuell erhalten Elternteile, die eine IV-Rente beziehen, einen zusätzlichen monatlichen Betrag von mindeste...