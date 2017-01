Aufstand in Bouaké

In Côte d’Ivoire (Elfenbeinküste) ist Medienberichten zufolge eine Rebellion von Teilen der Armee beendet worden. Zwar hätten meuternde Soldaten noch in der Nacht zum Sonntag in Bouaké Verteidigungsminister Alain-Richard Donwahi festgesetzt, der eigens in die zweitgrößte Stadt des westafrikanischen Landes gereist war, um mit etwa 30 Vertretern der Aufständischen zu sprechen. Nach zwei Stunden hätten diese ihn jedoch gehen lassen und ihre Straßensperren abgebaut, berichtete die Nachrichtenagentur AFP. Präsident Alassane Ouattara hatte zuvor im Fernsehsender RTI 1 versprochen, die Forderungen der Soldaten zu erfüllen, soweit sie »die Gehälter und Lebensbedingungen« beträfen. Am Sonntag meldeten Radio France Internationale und andere internationale Medien eine »Beruhigung der Lage«. In Bouaké, Korhogo und Daloa blieben die Geschäfte zwar geschlossen, der Tag verlief jedoch »ohne Gewalt«.

In der Nacht zum Freitag hatten die aufständischen Militärs in Bouaké ei...