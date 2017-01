Entscheidungsballett

Nach meiner schlechtgelaunten Kolumne über die schleichende Abwicklung der letzten drei Ostberliner »Flaggschiffe« Tierpark, Volksbühne und Staatsoper (Ballett) durch nassforsche und fehlplazierte Westler (jW vom 3.1.) erhielt ich eine Reihe von Zurückweisungen ausschließlich von Westlern. Kein einziger Ostler kommentierte das zustimmend, ablehnend oder korrigierend.

Gut gepasst hätte in jene Kolumne ein Satz des Wissenssoziologen Bruno Latour: »Die Situation der Moderne ist vorbei, und also ist auch ihre moderne Hoffnung überholt: den Wissenschaftlern die Kühe zu überlassen und den Politikern die Entscheidungen für die Menschen.« Nun kann man lange streiten, ob die Moderne vorbei ist und wir in einer Postmoderne leben oder sonstwo auf dieser Abstraktionsebene von Kulturhistorikern, die partout Epochenbegriffe durchsetzen wollen. Die Umbesetzung der Chefetagen der drei genannten Kultureinrichtungen mit DDR-Vergangenheit ist jedenfalls politisch. Alle drei ...