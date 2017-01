Grenzregime Europäische Union

Der in Frankreich lebende Rechtsanwalt Bernhard Schmid hat als Autor die französische Afrikapolitik sowie die Situation in nordafrikanischen Staaten kritisch beleuchtet. In seiner jüngsten Buchveröffentlichung »Der Festungsgraben« soll es laut Verlag um die Migrationspolitik der EU und ihr Verhältnis zu einer Reihe von Staaten rund ums Mittelmeer gehen.

Dies trifft nur teilweise zu. Der Autor thematisiert zwar anfangs die Abschottungspolitik der EU, insbesondere Deutschlands. Hauptsächlich aber wird die Situation von Migranten in verschiedenen arabischen Staaten geschildert.

Eine detaillierte Analyse der Ursachen der derzeitigen Migrationswellen aus Afrika und Teilen Asiens in Richtung Europa fehlt. Statt dessen stellt der Autor Migration als eine uralte objektive Gegebenheit dar. Schmid hat dabei insofern Recht, als es Migration in sämtlichen Epochen der Menschheitsgeschichte gab. Die Menschen flüchteten vor Naturkatastrophen und feindlichen Überfällen dor...