Als Peter H. Feist 1990 in den Stand eines »Privatgelehrten« versetzt wurde, nannte er sich wieder Kunsthistoriker. Was ihn in der DDR zum Star gemacht hatte, war allerdings die Kunstwissenschaft. Es war ein Unterschied ums Ganze. Von der Kunstgeschichte als bürgerlichem Lehrfach mit seiner spezifischen Fachsprache und seinen Teildisziplinen (Geschichte der Kunst, Stilanalyse, Ikonographie) erhoffte sich der sozialistische Arbeiter- und Bauernstaat kaum Aufbauhilfe. Feist hatte das Fach in Halle auf Diplom studiert, als er seine Politisierung in Angriff nahm, um es für den Klassenkampf nutzbar zu machen. Sein Plan war, ein Netz darüber auszuspannen, in welches der Marxismus-Leninismus, eine materialistische Epochen- und Gesellschaftskritik sowie die Methode des Sozialistischen Realismus geflochten werden konnten. Staatsträger gewannen den Eindruck, mit Feist sei die bürgerliche Kunstgeschichte zu bezwingen. 1969 wurde er Professor für Ästhetik und Kunstwi...