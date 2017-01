Gastfreundschaft beendet

Afghanische Bürgerkriegsflüchtlinge in Pakistan stehen vor einer ungewissen Zukunft: Nach mehreren Fristverlängerungen will die Regierung vom Premierminister Nawaz Sharif die Geflüchteten ab dem 31. März ins Nachbarland Afghanistan zurückschicken. Von dem geplanten Ausreisebefehl betroffen sind nach offiziellen Statistiken der Vereinten Nationen rund 1,5 Million Menschen. Dazu kommen rund eine Million, die ohne Registrierung in Pakistan leben und sich als Billigarbeiter durchschlagen.

Keine anderen Staaten haben während der seit den 70erJahren immer wieder eskalierten Konflikte mehr afghanische Schutzsuchende aufgenommen als die unmittelbaren Nachbarn Pakistan und Iran. Doch während der Iran schon seit längerem mit der Rückführung von Geflüchteten und den Einschränkungen von Hilfsmaßnahmen begonnen hat, konnten sich die Afghanen in Pakistan bis vor einiger Zeit zumindest geduldet fühlen. Damit ist es nun vorbei.

Bereits in den vergangenen Monaten hat die po...