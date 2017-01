Irrtum, Kopf ab

»All I wanna do is get high by the beach«, singen zwei junge Frauen in Glitzerkleidern mit grellen Perücken und bunten Brillen. Lana Del Rey, Tochter eines millionenschweren Internet- und Immobilienunternehmers, liefert den Soundtrack einer gelangweilten Jugend aus gutem Hause: »Get high, baby, baby, bye bye«. Aber wer liegt schon ein Leben lang zugedröhnt am Strand? Und wer kann noch nicht einmal davon träumen? An der Berliner Schaubühne hat Peter Kleinert mit Studenten der Schauspielschule »Ernst Busch« Büchners Revolutionsdrama »Dantons Tod« inszeniert. Auf der Bühne stehen Mikros auf Ständern, Instrumente, weitere verschiebbare Elemente – ein Raum wie nach der Bilderstürmerei. Hier geht es nicht um historistische Illusion, nicht um Einfühlung, sondern um soziale Vorgänge, die verstanden werden wollen.

Ein Moderator namens Paul oder auch DJ Hermann führt durch den Abend. Kurz wird die gesellschaftliche Situation am Vorabend der französischen Revolut...