Diesmal kein Frontstaat

Ein Blick auf die Landkarte lässt stutzen. Warum rollt das schwere Gerät der US-Panzerbrigade, die in Polen stationiert werden soll, eigentlich nicht in Szczecin oder Gdynia auf europäischen Boden, sondern in Bremerhaven? Warum die aufwendige und teurere Verladung auf Güterzüge der Deutschen Bahn, wenn die Transportschiffe genausogut durch den Nord-Ostsee-Kanal oder um Dänemark herum direkt polnische Häfen hätten anlaufen können? Schließlich gilt für Militärgüter dasselbe wie für chinesische Container: ihr Transport übers Meer ist weit billiger als der über Land. So weit, dass man sich vor russischen U-Boot-Angriffen in der Ostsee fürchten würde, ist es ja wohl noch nicht, obwohl die NATO gut weiß, dass die russische Marine und Luftwaffe über und unter diesem Meer erhebliche Abwehrkapazitäten aufweist, also dem Aufmarsch der NATO zu Wasser einiges in den Weg legen könnte. Wollte man das vielleicht trotzdem lieber nicht austesten...