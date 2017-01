Wohnungsmangel bleibt

Das Verbändenetzwerk »Impulse für den Wohnungsbau« hatte es schon Ende vergangener Woche mitgeteilt: Die vom Bundesbauministerium ausgerufene Zielvorgabe von 400.000 neuen Wohnungen für das Jahr 2016 ist um rund ein Viertel verfehlt worden. Am Freitag bestätigte Ludwig Dorffmeister, Wohnungsbaufachmann des Münchner Ifo-Instituts, gegenüber der Deutschen Presseagentur diese Schätzung.

Über Jahre ist in den deutschen Großstädten der Neubau von Sozialwohnungen bzw. bezahlbaren Quartieren vernachlässigt worden, darauf weisen der Deutsche Mieterbund und andere Organisationen seit langem hin. Weil erneut zu wenige Häuser errichtet wurden, wird der insbesondere in den Großstädten grassierende Mangel an Unterkünften für Geringverdiener und Menschen mit mittlerem Einkommen weiter anhalten.

Dorffmeister sagte, er gehe »für 2016 insgesamt von etwa 300.000 Wohnungsfertigstellungen aus – davon 260.000 Einheiten in neu errichteten Gebäuden«. Für 2017 rechnet das I...