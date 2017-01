Schernikaus Poetik

Avantgarde, habe ich bereits gesagt, bedeutet Anfang, und das, womit die Kunst da anfangen musste, ist mit einer Formel von André Gide vollständig charakterisiert, die als Motto über der Ar­beit all der Leute stehen kann, die ich mit Namen genannt habe: »Bitte verstehen Sie mich nicht zu schnell!« Nach automatischem Fortschritt klingt dieser Satz freilich nicht. Die Kunst hatte vielleicht nur während der Aufklärung einen kurzen und rührenden Moment der Selbsttäuschung, der glauben machen konnte, es geht eh alles gut aus: In den reizendsten Sachen von Wieland etwa sieht es hin und wieder so aus, als wenn die Götter jetzt, da sie nicht mehr für die Herren stehen, demnächst etwas zum Spielen seien. Statt dessen wurden Maschinen draus, das Ideal rutschte ins Funktionale, und die Kunst fing an, sich mit ihrem Arbeitszeug zu befassen, um eine Weile von Farben, Formen, Tönen und Wörtern zu han­deln, statt von dem Schwachsinn, von dem sie handeln sollte, um als S...