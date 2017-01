Durch einen Film-noir rasen

James Chance und seine Band The Contortions liefern mit »The Flesh Is Weak« nach einer gefühlten Ewigkeit ein kraftvolles Lebenszeichen. Das letzte Album war 2011 erschienen: »Incorrigible!«

Der heute 63jährige Altsaxophonist, Organist und Sänger mit der Vorliebe für schrill-glitzernde Bühnenoutfits war Ende der 70er Jahre in New York Teil einer Szene, die man am besten mit dem Etikett »No Wave« versehen kann. Damals wollten ein paar Musiker die Grenzen von Jazz, Punk, Art-Rock, Funk und Disco niederreißen und dabei einen hedonistischen, zumeist aber auch selbstzerstörerischen Lebensstil pflegen. Die maßgeblichen Figuren dieser bald implodierenden Szene waren neben James Chance der im Juli verstorbene Alan Vega von Sui­cide, Richard Hell, Arto Lindsay mit DNA und Lydia Lunch mit ihrer Band Teenage Jesus and the Jerks. Einen guten Eindruck gewinnt man auf der 1978 von Brian Eno zusammengestellten Kompilation »No New York« und in dem Dokumentarfilm »Downtown...