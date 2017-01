Formlos, farblos, leblos

Kennen Sie den »Dreiklang Berlins«? Oder haben Sie irgendwo sonst schon mal im Dreiklang gewohnt? Auch nicht? Schade.

»Unter dem Slogan ›Wohnen im Dreiklang Berlins‹ entsteht mitten in der Stadt Berlin, an der Schnittstelle der Bezirke Kreuzberg, Mitte und Tiergarten, ein neuer Ort«, hatte nämlich am 2. April 2015 eine Presseinformation die Entstehung eines Ortes an einem Ort ausgerufen, »mit hoher Lebensqualität und exzellenter Entwicklungsperspektive – das neue Wohnquartier Metronom in der Halleschen Straße«.

Schön doof las sich auch: »Kreuzberg ist einer der begehrtesten Stadtteile Berlins; gefühlt ist es Metropole, denn der Potsdamer Platz ist nur eine S-Bahnstation entfernt. Metronom glänzt mit einer besonders zentralen Lage am Anhalter Bahnhof.« Nur dass kein Anhalter Bahnhof da ist; er wurde 1965 abgerissen. Bis auf zwei S-Bahn-Perrons in 11,5 Metern Tiefe. Wenn Sie nicht trödeln, erreichen Sie die von Ihrer neuen Wohnung aus in zehn Minuten zu Fuß, ...